Braidella Day, domenica escursione in mountain bike aperta a tutti

Domenica 23 settembre 2018, il team BikeXP, in collaborazione con Gianni Sport e il patrocinio del comune di Fiorano Modenese, organizza il 2° Braidella Day, escursione in MTB aperta a tutti anche con bici elettriche. E’ un raduno Mtb appartenente al circuito Mtb Modena Trail.

Il ritrovo alle ore 8 è presso Gianni Sport, nel parcheggio di Villa Pace, con partenza alle ore 8.45, per affrontare un percorso di 32 km con 800 metri di dislivello o un percorso di 42 km (1100 mt di dislivello) attraverso le colline modenesi, costeggiando la Riserva naturale delle Salse di Nirano. Sono previsti ristori lungo il percorso e a fine giro; il premio alla squadra più numerosa. La quota d’iscrizione è di 5 euro per i tesserati UISP, 10 euro per gli altri, con obbligo del casco rigido. All’iscrizione è necessario esibire la tessera societaria o il certificato medico; chi ne sarà sprovvisto avrà copertura assicurativa solo per il percorso promozionale (Fiorano – Castello di Spezzano e ritorno di 10 km circa). Informazioni: 0536 831247 – www.bikexp.com