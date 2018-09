“I cristiani nell’Europa che cambia”, Vito Mancuso sabato a Formigine

Sabato 22 settembre alle ore 18 presso l’Auditorium Spira Mirabilis di Formigine, il teologo e filosofo Vito Mancuso terrà una relazione sul tema “I cristiani nell’Europa che cambia”. L’incontro è stato promosso dalla famiglia in memoria di Giuliano Iotti, deceduto nel settembre 2016, che fu un punto di riferimento della comunità solidale formiginese. L’ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Vito Mancuso è un teologo italiano. È stato docente di Teologia moderna e contemporanea presso la Facoltà di Filosofia dell’Università San Raffaele di Milano dal 2004 al 2011; dal 2013 al 2014 è stato docente di “Storia delle dottrine Teologiche” presso l’Università degli Studi di Padova, mentre dal 2009 collabora con il quotidiano “La Repubblica”. I suoi scritti hanno suscitato notevole attenzione da parte del pubblico, in particolare “L’anima e il suo destino” (Raffaello Cortina, 2007),”Io e Dio Una guida dei perplessi” (Garzanti, 2011), “Il principio passione La forza che ci spinge ad amare” (Garzanti 2013), “Dio e il suo destino” (Garzanti 2015), quattro bestseller da oltre centomila copie con traduzioni in altre lingue e una poderosa rassegna stampa, radiofonica e televisiva. Il suo pensiero è oggetto di discussioni e polemiche per le posizioni non sempre allineate con le gerarchie ecclesiastiche, sia in campo etico sia in campo strettamente dogmatico. Il suo ultimo libro è “Il bisogno di pensare” (Garzanti Editore, ottobre 2017).