A Castelfranco Emilia migranti tinteggiano il Comando della Polizia Municipale

Nell’ambito del percorso attivato dopo la firma del protocollo di intesa in Prefettura a Modena, sono iniziati i lavori di tinteggiatura del Comando della Polizia Municipale di Castelfranco Emilia realizzati da un gruppo di migranti ospitati sul nostro territorio. I ragazzi, dopo essere stati adeguatamente formati, stanno eseguendo diversi lavori di pubblica utilità in tutta la nostra città.

Nei giorni scorsi hanno infatti ripulito assieme ai volontari di Arci Solidarietà e Cittadinanzattiva alcuni parchi e strade del capoluogo, grazie anche alla preziosa collaborazione di Hera che ha fornito la formazione di base alla sicurezza per i neo volontari e le attrezzature necessarie.

“Castelfranco Emilia si conferma come una comunità aperta ed inclusiva in maniera continuativa. Lavorare assieme per la città aiuta la conoscenza reciproca, il dialogo e la costruzione di una comunità impegnata fra la solidarietà e il rispetto di regole e di convivenza”, affermano il Sindaco Stefano Reggianini e l’Assessore alla Sicurezza e Legalità Giovanni Gargano.