7 denunce per l’accoltellamento all’esterno del Vox di Nonantola

I carabinieri di Modena hanno denunciato sette giovani (vittima compresa) per l’accoltellamento avvenuto lo scorso 25 marzo fuori dalla discoteca ‘Vox’ di Nonantola, nel quale rimase ferito un 19enne di origine marocchina. Sono tutti indagati per rissa, lesioni personali e porto di oggetti atti ad offendere. La rissa esplose per futili motivi ed il 19enne, accoltellato all’addome, era poi finito in terapia intensiva all’ospedale di Baggiovara. In una fase iniziale le indagini avevano portato alla denuncia di un ventenne di origini ucraine, successivamente, grazie alla visione dei video delle telecamere di sorveglianza, i militari sono risaliti alle identità dei presunti responsabili.