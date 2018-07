Gran finale del torneo “Four On the Floor” venerdì scorso a San Martino in Rio con generosa donazione al CORE

Serata di sport ma anche di grande solidarietà: la Polisportiva Riaz 88, organizzatrice del torneo di calcetto “Four on the Floor – FOF”, che si è svolto al campo della parrocchia di San Martino in Rio, ha infatti promosso una raccolta fondi ed una campagna di sensibilizzazione a sostegno del CORE di Reggio Emilia con lo slogan “con il FOF nel CORE”.

L’iniziativa ha portato ad una donazione di 1.000 euro, ritirata la sera stessa dalla dott.ssa Giuliana Turci, Direttore del Distretto di Correggio in rappresentanza della Direzione Generale, che con gioia e professionalità ha rappresentato le eccellenze della sanità pubblica reggiana.

Presente anche lo stand dell’ADMO, coordinato dalla dott.ssa Federica Biasion, che per l’intera serata ha contribuito alla formazione e sensibilizzazione delle attività dell’associazione riscontrando grande partecipazione nel pubblico.

Serata di sport, piena di emozioni con oltre 600 persone accorse per l’evento tra cui tantissimi giovani, che, dopo uno show introduttivo animato dalle pattinatrici dell’Olimpia Viano, ha proclamato come vincitori del torneo i “Caronte’s Boys” che si sono imposti per 5-3 sui “Nuova Era” per il torneo maschile e le “Pro Secco” che hanno vinto per 12-7 contro il “Team Ballo” per il torneo femminile.

Il “FOF” anche quest’anno è stato una grande fusione di sport e solidarietà per la quale gli organizzatori non possono che ringraziare tutte le persone che hanno reso possibile questo evento a partire dal parroco, i membri dell’organizzazione, l’amministrazione comunale e l’intera comunità che con la sua partecipazione e solidarietà ha reso ancora una volta “grande” un piccolo paese come San Martino in Rio.

***

Nella foto: gli organizzatori del torneo, il Sindaco di San Martino Paolo Fuccio, Federica Biasion di ADMO e Giuliana Turci, Direttore del Distretto di Correggio.