Controlli straordinari della Polizia Ferroviaria alla stazione di Bologna Centrale

Con l’avvio della stagione estiva ed il conseguente incremento del traffico di viaggiatori sull’intera rete ferroviaria, sia in relazione alla consueta movimentazione locale e, più in generale, per la crescente vocazione turistica del nostro Paese, a partire da oggi – mercoledì 11 luglio – il personale della Polizia di Stato, in servizio presso la Stazione Ferroviaria di Bologna Centrale, sarà impegnato in una serie di servizi straordinari di controllo ai viaggiatori ed ai bagagli.

Il servizio è parte di una pianificazione di controlli attuati in relazione al rischio di attentati terroristici e all’esigenza di porre in essere efficaci misure di contrasto alle attività illecite in genere, per garantire la tutela dei viaggiatori e la sicurezza del trasporto ferroviario.

I controlli saranno effettuati ed organizzati predisponendo un sistema costituito da transenne e nastri tendiflex che consentirà di restringere e limitare a pochi varchi le vie di accesso alla stazione. Questi presidi di Polizia saranno presenziati dagli operatori della Polizia Ferroviaria, in collaborazione con personale delle Guardie Particolari Giurate in servizio di vigilanza e di Protezione Aziendale delle Ferrovie dello Stato.

Il complesso dei servizi espletati in data odierna prevede l’impiego di 20 pattuglie della Specialità Ferroviaria, sia in uniforme che in abiti civili, munite di metaldetector ed affiancate dalle Unità Cinofile antiesplosivo ed antidroga, poste a disposizione dalla locale Questura e dalla Polizia Municipale di Bologna.