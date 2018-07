Massi Manfredini si esibisce sul palco della Palazzina Ducale della Casiglia

Dopo il successo del primo concerto tenutosi lunedi 18 giugno, con un’affluenza di pubblico oltre le aspettative, la sede degli industriali italiani della ceramica di Viale Monte Santo 40 a Sassuolo riapre le porte alla cittadinanza del distretto in occasione del secondo concerto estivo, programmato per domani, martedì 10 luglio.

I concerti, organizzati da Edi.Cer. Spa con il patrocinio del Comune di Sassuolo, sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, con apertura dei cancelli alle 20:30.

Massi Manfredini in concerto (10 luglio – concerto ore 21.30)

Il secondo appuntamento è in programma domani, martedì 10 luglio, alle ore 21.30, quando sul palco della Palazzina Ducale della Casiglia si esibirà Massi Manfredini. Inizia a studiare pianoforte all’età di 11 anni e studia canto da quando ne ha 15 alla Professional Music Institute di Reggio Emilia, seguito dall’insegnante Elisa Aramonte. Quest’anno si è iscritto ai provini di “Amici” e dopo aver superato la prima fase, viene ricontattato per una seconda sfida a febbraio. Da due anni si esibisce in apertura dell’annuale Nomadi Incontro, con alcuni pezzi che si inseriscono nella migliore tradizione pop, soul e R’n’B.

Lunedì 18 giugno si è tenuto il primo appuntamento dal titolo “Tu chiamale se vuoi…emozioni” – Omaggio a Mogol. Un incontro musicale con il celebre autore italiano, le sue canzoni, la sua poesia, nel quale si sono esibiti i musicisti Gigi Bertolini, Francesco Coccapani, Alberto Girgenti, Giorgio Masi, Gianni Salvatori, coadiuvati dalle splendide voci di Daniela Galli, Cristina Montanari, presentati da Alberto Bertoni. E’ stato ripercorso oltre mezzo secolo di storia della canzone d’autore italiana nelle sue canzoni per Mina, Lucio Battisti, Adriano Celentano e tanti altri.