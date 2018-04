F1: Azerbaigian, Vettel in pole

Al termine della sessione di qualifiche disputata oggi, Sebastian Vettel ha conquistato la sua 53esima pole position in carriera, l’ottava con la Scuderia Ferrari, col tempo di 1’’41’498 ottenuto con un set di pneumatici Ultrasoft. Il compagno di squadra, Kimi Raikkonen, ha ottenuto il sesto miglior tempo (1’’42’490), anche lui su pneumatici Ultrasoft.

Domani la gara partirà alle 14:10, ora italiana.

Vettel, alla terza pole consecutiva, e Hamilton partiranno dalla prima fila davanti a Valtteri Bottas (Mercedes, 1’41″837) e Daniel Ricciardo (Red Bull, in 1’41″911). Quinto tempo per Max Verstappen, con un crono di 1’41″994, che affiancherà Raikkonen in terza fila. In quarta fila ci saranno le Force India di Ocon (1’42″523) con il settimo tempo e Perez (1’42″547) con l’ottavo.

Completano le prime posizioni Hulkenberg (Renault), in 1’43″066, nono tempo, e Sainz (Renault) in 1’43″351 con il decimo.