Alla Provincia di Modena 1,5 milioni di euro dai dividendi Autobrennero

Dal dividendo sulle azioni Autobrennero la Provincia incasserà quest’anno quasi un milione e 500 mila euro, circa 100 mila euro in più rispetto allo scorso anno. Il dividendo, pari a 23 euro per azione, è stato deciso dall’assemblea dei soci della società che si è riunita giovedì 26 aprile a Trento per approvare il bilancio 2017.

Come spiega Gian Carlo Muzzarelli, presidente della Provincia di Modena, «le risorse saranno investite sul territorio per migliorare la viabilità provinciale. A queste si aggiungono i fondi previsti da Autobrennero per realizzare anche nel territorio modenese i progetti di miglioramento della viabilità di collegamento con l’autostrada».

La Provincia detiene una quota del 4,24 per cento pari a 65.068 azioni, una partecipazione che Muzzarelli definisce «importante non solo per il valore strategico dell’autostrada ma anche perché la società è coinvolta in progetti infrastrutturali fondamentali per il territorio e l’economia modenesi come la bretella Campogalliano-Sassuolo modificata e la Cispadana».

Il Bilancio della società si è chiuso con un utile netto di esercizio pari a 81,7 milioni di euro, in crescita rispetto al risultato conseguito nel 2016 (71,7 milioni di Euro).

Il valore complessivo dei dividendi distribuiti ai soci per l’anno 2017 supera i 35 milioni di euro complessivi.