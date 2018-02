Domani a Sassuolo scuole aperte

Al fine di evitare “chiusure fai da te” come quella di venerdì il comune di Sassuolo informa che DOMANI LE SCUOLE SARANNO APERTE. Le strade sono tutte praticabili, i cortili puliti e salati. Questo non significa, dicono dal comune, che i genitori abbiano l’obbligo di portare i figli a scuola se non se la sentono o se hanno alternative. E’ giusto, però, che chi non ha la possibilità di

portarli dai nonni o di rimanere a casa con loro abbia l’opportunità di saperli a scuola.