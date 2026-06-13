Gli strumenti di tutela giuridica ed economica, il tema del terzo incontro organizzato dalla Fondazione Durante e Dopo di Noi

La grande famiglia di Casa Domani accoglie, accompagna, informa ed è a disposizione non solo delle persone con disabilità e dei loro familiari, ma di tutti i cittadini a cui offre consulenza gratuita sui temi del “Dopo di noi”.

Prevenire situazioni di criticità e garantire un futuro di qualità a tutte le persone, in particolare a quelle più fragili, è stato l’argomento al centro del terzo incontro organizzato dalla Fondazione Durante e Dopo di Noi dedicato appunto a “Dopo di Noi: tra testimonianze e strumenti di tutela”.

Il grande salone di Casa Domani (piazza Lino Grossi, 19), utilizzato anche per le iniziative del quartiere, ha accolto oltre quaranta persone alle quali il dottor Giulio Trevisi, esperto in trust e tutele finanziarie, ha illustrato in modo chiaro ed esaustivo alcuni strumenti di protezione giuridica ed economica realmente efficaci.

“Mettere in sicurezza il proprio futuro e quello dei propri cari deve essere una priorità per tutti – ha sottolineato il dr. Trevisi – in particolare quando nel nucleo familiare vi sono persone con disabilità è bene informarsi, non procrastinare, per scegliere in modo pienamente consapevole le soluzioni migliori con il duplice obiettivo: garantire protezione giuridica e protezione economica affinché le risorse finanziarie siano gestite correttamente e destinate esclusivamente al benessere del beneficiario”.

“Pianificare il futuro per se stessi e per un familiare con disabilità non è solo una questione burocratica, ma un atto d’amore e di civiltà – spiega la presidente della Fondazione Durante e Dopo di Noi Daniela Casi – senza strumenti adeguati, il passaggio dal “durante noi” al “dopo di noi” può esporre la persona con disabilità a rischio di isolamento, cure non conformi alle sue necessità o addirittura alla perdita del patrimonio”.

L’incontro è proseguito con la testimonianza della past president Enza Grillone, che ha condiviso la sua esperienza famigliare di tutela e ricordato il supporto ricevuto dalla Fondazione che, “oltre a fornire servizi e attività e a mettere in relazione con gli sportelli territoriali dedicati, è in grado di fornire alle famiglie consulenza psicologica-educativa, giuridica e pianificazione economica tenendo conto di bisogni, desideri e aspettative personali per realizzare solidi e duraturi progetti di vita”.

A quella della Grillone si è aggiunta la testimonianza di Guido Azzali che ha condiviso l’esperienza della sua famiglia e del figlio Gianluca, ospite a Casa Domani da oltre un anno, raccontando gli obiettivi, i progressi, i cambiamenti, le nuove autonomie raggiunte e la pianificazione per il futuro al quale tutta la famiglia si sta preparando. Grande l’interesse e la partecipazione da parte dei presenti che hanno rivolto numerose domande ai testimonial della serata, approfondendo i diversi temi.

“Questo incontro rappresenta un momento fondamentale di apertura verso le famiglie alle quali offriamo non solo supporto emotivo, attraverso il racconto di esperienze reali, ma anche risposte tecniche e soluzioni concrete per affrontare il futuro con maggiore serenità – ha commentato la presidente Daniela Casi a conclusione dell’incontro – nella consapevolezza che il ‘dopo di noi’ si costruisce ‘durante noi’; solo così saremo in grado di garantire la migliore qualità di vita possibile alle persone a noi care”.

Gli appuntamenti di informazione e approfondimento della Fondazione Durante e Dopo di Noi continueranno anche nei prossimi mesi.