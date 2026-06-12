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San Martino in Rio, modifiche alla viabilità in Via Rivone, garantito l’accesso alla Casa della Comunità

Reggio EmiliaSan Martino in Rio
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San Martino in Rio, si informa che, nelle giornate di lunedì 15 e martedì 16 giugno 2026, il Comune eseguirà lavori di rifacimento della segnaletica stradale in Via Rivone, nel tratto compreso tra le intersezioni con Via Matteotti e Via Amendola.

Durante l’esecuzione degli interventi potranno verificarsi modifiche temporanee alla circolazione e possibili disagi alla viabilità nell’area interessata.

L’Ausl IRCCS di Reggio Emilia assicura che:

  • l’accesso alla Casa della Comunità di San Martino in Rio sarà sempre garantito, anche durante i lavori;
  • l’ingresso avverrà attraverso la zona pedonale antistante la struttura;
  • I servizi della Casa della Comunità resteranno regolarmente attivi.
















Redazione 1

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