San Martino in Rio, modifiche alla viabilità in Via Rivone, garantito l’accesso alla Casa della Comunità

San Martino in Rio, si informa che, nelle giornate di lunedì 15 e martedì 16 giugno 2026, il Comune eseguirà lavori di rifacimento della segnaletica stradale in Via Rivone, nel tratto compreso tra le intersezioni con Via Matteotti e Via Amendola.
Durante l’esecuzione degli interventi potranno verificarsi modifiche temporanee alla circolazione e possibili disagi alla viabilità nell’area interessata.
L’Ausl IRCCS di Reggio Emilia assicura che:
- l’accesso alla Casa della Comunità di San Martino in Rio sarà sempre garantito, anche durante i lavori;
- l’ingresso avverrà attraverso la zona pedonale antistante la struttura;
- I servizi della Casa della Comunità resteranno regolarmente attivi.