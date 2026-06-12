Reggio Emilia, il Questore gli revoca il permesso di soggiorno per via della sua pericolosità sociale

Nel pomeriggio di giovedì 11 giugno, personale della Polizia di Stato di Reggio Emilia ha provveduto ad effettuare un accompagnamento alla frontiera, per il successivo rimpatrio, nei confronti di un 34enne di origine tunisina espulso dal territorio nazionale.

Si trattava di un soggetto molto noto alle forze di polizia, nonché noto tossicodipendente e abituale frequentatore della zona stazione “Storica”, con numerosissimi precedenti prevalentemente per reati contro la persona e il patrimonio, e per cui era stato più volte arrestato dalla Polizia di Stato di Reggio Emilia negli ultimi anni.

Alla luce della sua condotta, dalla quale emergeva una indubbia pericolosità sociale, il Questore della Provincia di Reggio Emilia, dott. Carmine Soriente, nei mesi scorsi, ha emesso nei suoi confronti un provvedimento di revoca del permesso di soggiorno proprio in considerazione del fatto che fosse considerato una minaccia per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato in virtù dei reati per i quali è stato condannato.

A seguito dell’emissione di tale provvedimento, il 34enne era stato rintracciato lo scorso maggio, sempre in zona stazione “Storica”, dove si era reso protagonista di una violenta lite con un 26enne marocchino in cui aveva avuto la peggio procurandosi una grossa ferita nella zona dell’orecchio sinistro che risultava totalmente staccato.