Valorugby Emilia firma una storica doppietta: Coppa Italia e Campionato italiano Rugby Elite, il primo nella sua storia

“Congratulazioni alla Valorugby Emilia per una stagione straordinaria, culminata con la conquista del campionato Italiano Rugby Elite, per la prima volta nella storia della società, e della Coppa Italia. Un doppio successo che entra nella storia dello sport reggiano e dell’intera Emilia-Romagna, frutto di talento, spirito di squadra, impegno e passione”.

Così il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, e l’assessora regionale allo Sport, Roberta Frisoni, in occasione della premiazione, oggi in Regione, di una delegazione di atleti, tecnici e dirigenti della Valorugby Emilia, guidata dal presidente, Enrico Grassi, e dalla vicepresidente, Valeria Prampolini. Il riconoscimento, una targa, è stato conferito per celebrare una stagione straordinaria che ha visto la formazione reggiana conquistare il primo scudetto della propria storia, aggiudicarsi la Coppa Italia e chiudere al primo posto la regular season della Serie A Elite.

Presenti alla premiazione l’assessore regionale all’Agricoltura, Alessio Mammi, e l’assessora all’Economia urbana e Sport del Comune di Reggio Emilia, Stefania Bondavalli.

“Vincere il campionato e la Coppa Italia nella stessa stagione è un’impresa che premia la qualità del lavoro svolto dalla società, dallo staff tecnico e dagli atleti, capaci di affrontare ogni sfida con determinazione e costanza- proseguono de Pascale e Frisoni-. Si tratta di un risultato che rende orgogliosa tutta la nostra comunità e che rappresenta un esempio positivo per tante ragazze e tanti ragazzi che si avvicinano allo sport. Abbiamo voluto consegnare questo riconoscimento per rendere omaggio a una squadra che ha scritto una pagina importante della storia sportiva del nostro territorio e che con i suoi risultati ha portato il nome di Reggio Emilia e dell’Emilia-Romagna ai vertici del rugby nazionale”.