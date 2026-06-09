Unimore ospita la prima edizione della International School on Computational Catalysis

Dal 10 al 12 giugno 2026, negli spazi del complesso universitario San Geminiano di Modena, si terrà la 1st International School on Computational Catalysis, un evento di formazione avanzata e confronto scientifico che porterà a Modena alcuni tra i maggiori esperti mondiali nel campo della catalisi e della simulazione computazionale.

L’iniziativa è organizzata da Unimore, insieme all’Università degli Studi di Milano-Bicocca, all’Oak Ridge National Laboratory (USA), alla Società Chimica Italiana – Divisione di Chimica Teorica e Computazionale e all’Istituto Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali (INSTM), con il supporto di Casale SA, storica azienda svizzera con sede a Lugano e leader internazionale nelle tecnologie per la chimica industriale.

La scuola è coordinata dal Prof. GiovanniMaria Piccini del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche di Unimore, dal Prof. Giovanni Di Liberto dell’Università di Milano-Bicocca e dalla Dr. Vassiliki-Alexandra (Vanda) Glezakou, Distinguished Scientist presso l’Oak Ridge National Laboratory del Tennessee (USA).

L’evento è rivolto a dottorandi, assegnisti di ricerca, postdoc e giovani ricercatori e vedrà la partecipazione di oltre 30 studenti provenienti da numerosi Paesi, offrendo un ambiente altamente internazionale e interdisciplinare.

La catalisi computazionale rappresenta oggi uno dei settori più dinamici della ricerca chimica. Attraverso simulazioni atomistiche, chimica quantistica, dinamica molecolare e strumenti di intelligenza artificiale e machine learning, i ricercatori studiano i meccanismi fondamentali che regolano la catalisi, ossia quei processi che consentono di accelerare e rendere più efficienti le reazioni chimiche. Si tratta di tecnologie alla base di numerose applicazioni industriali ed energetiche, dalla produzione di fertilizzanti e combustibili alla conversione della CO₂, fino allo sviluppo di nuovi materiali e processi sostenibili.

La scuola vedrà la partecipazione di relatori di assoluto prestigio internazionale, tra i quali figurano: la Prof.ssa Laura Gagliardi dell’Università di Chicago, una delle massime autorità mondiali nel campo della chimica teorica e computazionale; la Prof.ssa Susannah Scott dell’Università della California, Santa Barbara, tra le più autorevoli esperte di catalisi eterogenea e il Prof. Joachim Sauer della Humboldt-Universität zu Berlin, pioniere nell’applicazione dei metodi quantomeccanici alla catalisi e ai materiali.

Accanto a loro interverranno numerosi altri esperti provenienti da università e centri di ricerca italiani, europei e statunitensi, offrendo ai partecipanti una prospettiva unica che integra approcci sperimentali e computazionali.

Con questa iniziativa, Unimore e la Società Chimica Italiana confermano il proprio ruolo di protagonisti nella formazione avanzata e nella promozione della ricerca di frontiera, contribuendo alla crescita di una nuova generazione di scienziati chiamati ad affrontare alcune delle più importanti sfide tecnologiche ed energetiche del nostro tempo.