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Proiezione del film “The Sea” alla Polisportiva Formiginese con la presenza dell’avv. Fausto Gianelli

Formigine
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Alleanza Verdi Sinistra di Formigine ha organizzato per mercoledì 10 giugno, alle ore
20:30 presso la Polisportiva Formiginese, la proiezione del film The Sea selezionato agli  Oscar per Israele e fortemente osteggiato dal Governo israeliano.

Il film racconta la storia di un bambino palestinese di Ramallah che vuole vedere il mare e ha avuto un grande successo nelle scorse settimane essendo stato uno dei film più visti nelle sale italiane per diversi giorni.
La proiezione del film sarà accompagnata dalla presenza e dal contributo dell’Avv. Fausto Gianelli, membro dei Giuristi Democratici e stretto collaboratore di Francesca Albanese relatrice speciale ONU per i territori palestinesi.

La proiezione è stata organizzata da Alleanza Verdi Sinistra di Formigine con il sostegno di Modena per la Palestina e Sassuolo per Gaza.

L’ingresso alla proiezione è gratuito.

















Redazione 1

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