Ospedale di Castelnovo ne’ Monti: riconsegnato il corpo centrale oggetto del consolidamento antisismico

Prosegue secondo i tempi programmati il percorso di riqualificazione dell’Ospedale di Castelnovo ne’ Monti, con una nuova e importante fase che interesserà l’organizzazione interna della struttura nel corso di tutto il mese di giugno. La riconsegna del corpo centrale rappresenta infatti un passaggio strategico nell’ambito del più ampio progetto di ammodernamento dell’ospedale, finalizzato a realizzare ambienti più funzionali, sicuri e rispondenti agli standard assistenziali più avanzati, mantenendo al contempo la piena operatività dei servizi sanitari per la popolazione.

Le operazioni di trasferimento dei reparti sono state pianificate per garantire la continuità delle attività cliniche e la massima tutela dei pazienti. Da ieri, lunedì 8 giugno, sono in corso gli spostamenti dell’Unità di Terapia Intensiva Coronarica (UTIC), della Terapia Intensiva e della Riabilitazione Cardiologica nei nuovi spazi del terzo piano del corpo centrale del plesso ospedaliero. Nelle prossime settimane proseguirà la riorganizzazione delle degenze, con il trasferimento della Lungodegenza e la riallocazione di alcune aree della Medicina. Gli spostamenti si completeranno entro la fine di giugno liberando completamente una porzione di edificio, consentendo così l’avanzamento delle successive lavorazioni previste dal cantiere e la realizzazione della futura Terapia Intensiva e UTIC.

Un ulteriore traguardo sarà raggiunto a inizio luglio con la consegna del primo piano e dell’atrio principale. Questo permetterà, nel corso dell’estate, il trasferimento di servizi particolarmente frequentati dall’utenza come la Portineria-Centralino, CUP, URP e Centro Prelievi, in spazi rinnovati e accoglienti, riprendendo la configurazione originale. Tra gli interventi più significativi è previsto anche il ripristino delle attività di Endoscopia Digestiva e delle procedure di cistoscopia all’interno della loro sede al secondo piano, limitrofi al comparto operatorio, in ambienti tecnologicamente attrezzati e ottenendo conseguenti migliorie organizzative.

Pur in una fase complessa di riorganizzazione, l’ospedale continuerà a garantire i propri percorsi assistenziali e diagnostici, grazie al lavoro congiunto dei professionisti sanitari, tecnici e amministrativi impegnati quotidianamente nel gestire il cambiamento senza interrompere la qualità delle cure. «Quella che stiamo vivendo – sottolinea la Direzione del presidio ospedaliero – è una fase di trasformazione importante che richiede un grande sforzo organizzativo da parte di tutti i professionisti coinvolti. L’obiettivo è consegnare alla comunità una struttura sempre più moderna, efficiente e adeguata alle esigenze future del territorio, garantendo nel frattempo la continuità dell’assistenza e la sicurezza dei pazienti».

La Direzione desidera ringraziare cittadini, utenti e operatori per la collaborazione e la comprensione per i disagi temporanei dovuti a questa fase, destinata a rafforzare ulteriormente il ruolo dell’Ospedale di Castelnovo ne’ Monti come punto di riferimento sanitario per tutto il territorio montano e provinciale.