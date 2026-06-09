La Mille Miglia torna a Modena: mercoledì 10 giugno la città accoglie l’evento con il patrocinio di Aci

Modena si prepara ad accogliere nuovamente la Mille Miglia, una delle manifestazioni automobilistiche più prestigiose e affascinanti al mondo. Mercoledì 10 giugno 2026 la storica competizione attraverserà il centro cittadino, regalando agli appassionati uno spettacolo unico tra motori, storia e tradizione.

Saranno oltre 400 le vetture storiche protagoniste della manifestazione, accompagnate da circa 120 Ferrari del Ferrari Tribute. Dopo l’ingresso nel territorio modenese provenendo da Finale Emilia, la carovana della Mille Miglia attraverserà alcuni dei luoghi più rappresentativi della provincia prima di raggiungere il capoluogo. Le vetture transiteranno infatti da Camposanto, San Felice sul Panaro, Medolla, Cavezzo, Carpi, Soliera e Bastiglia, per poi entrare a Modena e dirigersi verso il centro storico. Qui gli equipaggi percorreranno viale Monte Kosica, largo Garibaldi, corso Canalgrande e corso Duomo fino a raggiungere Piazza Roma, dove è prevista la tradizionale sosta davanti a Palazzo Ducale. Terminata la pausa modenese, la corsa riprenderà il proprio cammino attraversando Formigine e Maranello, nel cuore della Motor Valley, per poi proseguire verso l’Appennino modenese e il Passo dell’Abetone.

L’evento si svolge con il patrocinio di ACI Modena, che continua così il percorso di iniziative dedicate al centenario dell’Automobile Club. Dopo il successo del secondo convegno nazionale “Verso la Mobilità del Futuro”, che nelle scorse settimane ha coinvolto istituzioni, professionisti, aziende e migliaia di studenti, la Mille Miglia rappresenta un nuovo appuntamento di assoluto prestigio all’interno delle celebrazioni per i 100 anni dell’ente modenese. Il passaggio della Mille Miglia conferma inoltre il ruolo centrale di Modena nel panorama automobilistico internazionale e il profondo legame del territorio con la cultura dei motori. Un evento capace di valorizzare la storia dell’automobilismo, promuovere le eccellenze della Motor Valley e offrire un’importante occasione di visibilità per la città e per tutto il territorio provinciale.

Vincenzo Credi, presidente Aci Modena: “Siamo orgogliosi di patrocinare il passaggio della Mille Miglia a Modena, una manifestazione che rappresenta un simbolo dell’automobilismo italiano nel mondo. Vedere le vetture attraversare il centro storico significa celebrare non solo la bellezza e la storia di queste auto straordinarie, ma anche il profondo legame che unisce il nostro territorio alla cultura dei motori. Per ACI Modena, nell’anno del centenario, è particolarmente significativo essere al fianco di un evento capace di richiamare appassionati da tutta Italia e di valorizzare ancora una volta il ruolo di Modena come capitale della Motor Valley. Sarà una giornata di grande fascino e partecipazione, che offrirà a cittadini e visitatori l’opportunità di vivere da vicino un pezzo di storia dell’automobilismo”.

MODIFICHE ALLA VIABILITA’

Per consentire lo svolgimento della manifestazione e garantire la sicurezza stradale saranno adottate le deviazioni e le sospensioni alla circolazione stradale e tutti i provvedimenti che si renderanno necessari.

In particolare, sarà sospesa circolazione stradale in via Emilia centro, da piazza Torre a via Farini, in corso Duomo e nel tratto di corso Canalchiaro fino a piazza Grande. Sarà sospesa la circolazione stradale, eccetto residenti e diretti alle attività, e vietata la sosta, con rimozione, anche in via Farini e largo San Giorgio, mentre via dei Lovoleti, dalle 8 alle 24, sarà chiusa nel tratto aggettante su piazza Roma e la circolazione sulla strada, tra via Taglio e piazza Roma, sarà regolata a doppio senso di marcia mediante senso unico alternato. In piazza Roma, dove stazioneranno le vetture della Mille Miglia, verranno posizionate barriere fisiche a lisca di pesce, in modo da consentire esclusivamente il passaggio dei veicoli di soccorso, di polizia e dei diretti alle autorimesse.

Dalle 7 alle 16 sarà inoltre vietata la sosta, con rimozione, in via Tre Febbraio e in piazzale San Domenico, dove saranno posizionati mezzi tecnici dell’organizzazione.

Anche il trasporto pubblico subirà variazioni, per informazioni sui percorsi alternativi consultare il sito di Seta (www.setaweb.it).