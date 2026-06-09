L’11 giugno cerimonia di consegna dei Brevetti ai Maestri Del Lavoro per l’anno 2026

Il prossimo 11 giugno, alle ore 10,00 si svolgerà presso la Sala delle Conferenze della Prefettura la cerimonia di consegna dei Brevetti della Decorazione della Stella al Merito ai Maestri del Lavoro insigniti dal Presidente della Repubblica per l’anno 2026.

La cerimonia si svolgerà alla presenza delle Autorità, dei Sindaci, dei Datori di lavoro degli insigniti e del nuovo Console Provinciale dei Maestri del Lavoro, Gian Nicola Castiglione che, insieme al Prefetto di Reggio Emilia, Dr. Salvatore Angieri ed ai Sindaci del comune di residenza degli insigniti consegneranno i Brevetti.

Il Prefetto, nell’occasione, ha sottolineato l’importanza del lavoro e della sicurezza nei luoghi di lavoro, manifestando la Sua vicinanza alle famiglie di coloro che proprio sul luogo di lavoro hanno perso la vita.

Per l’anno in corso, gli insigniti della nostra provincia sono 12: Stefano Baricchi, Aronne Bartoli, Patrizia Barrasso, Lisa Cardinali, Margherita Casini, Barbara Catellani, Marco Fontana, Enrica Lorenzini, Amelì Pavesi, Massimo Rocchi, Teresa Salvino ed Ermes Soliani.

Le musiche della cerimonia saranno curate dai giovani musicisti del Conservatorio Peri – Merulo di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Monti.