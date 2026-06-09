In Tangenziale a Carpi restringimenti per rimontare il cartello caduto

Da mercoledì 10 giugno sono previsti restringimenti di carreggiata, con riduzione da due corsie a una, sulla tangenziale Bruno Losi, nel tratto compreso tra la rotonda con viale Peruzzi e la rotonda con via Nuova Ponente, per consentire la sostituzione del segnale stradale caduto durante il nubifragio di martedì 2 giugno.

Il cantiere comporta la chiusura della sola corsia di destra della tangenziale nel tratto interessato, mentre rimane percorribile quella di sinistra. Il restringimento ha una durata prevista di quattro giorni, necessari per effettuare la rimozione del cartello abbattuto, la rimozione e demolizione del plinto (la fondazione) in calcestruzzo con i ferri snervati e la realizzazione del nuovo plinto.

Per consolidarsi adeguatamente, la nuova base avrà bisogno di circa tre settimane durante le quali la tangenziale sarà regolarmente transitabile in tutte le corsie. Trascorso questo periodo, sarà necessaria una nuova breve chiusura per consentire il montaggio del braccio con il segnale stradale.