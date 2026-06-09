Fiorano, il bilancio del Pd a due anni dal voto: “Promesse mantenute e risultati concreti”

A due anni esatti dalle elezioni amministrative che hanno tracciato il nuovo corso di Fiorano Modenese, abbiamo voluto fare un check pubblico sui fatti. Abbiamo preso in mano il programma con cui ci siamo presentati ai cittadini e abbiamo verificato, punto per punto, quante delle nostre promesse sono diventate realtà.

Due anni fa abbiamo preso impegni precisi con la comunità. Oggi, con orgoglio, ma anche con la consapevolezza che la strada è lunga e c’è ancora molto da fare, possiamo dire che i primi fondamentali pilastri di quel programma sono già concretizzati. Il nostro cammino si basa sull’equità sociale, sulla tutela del territorio e sugli investimenti concreti per le nuove generazioni.

Come primo atto la Giunta Biagini ha dato il via libera al salario minimo di nove euro lordi l’ora negli appalti pubblici del Comune (tra i primi in Provincia ad approvarlo), introducendo clausole sociali per tutelare la dignità del lavoro. Sul fronte del welfare e del sostegno alle famiglie, dal 2025 abbiamo azzerato le liste d’attesa per i nidi d’infanzia per i bambini con entrambi i genitori lavoratori. Non solo: per oltre la metà dei frequentanti il servizio è oggi completamente gratuito.

In Consiglio Comunale abbiamo approvato l’Ordine del Giorno per fermare il cemento e diminuire la superficie costruita, proteggendo dalle edificazioni il Cuore Verde del Distretto. Inoltre, per sostenere il tessuto associativo contro le lungaggini della burocrazia, l’Amministrazione ha promosso l’accordo tra l’Ufficio Cultura e il Centro Servizi per il Volontariato facendo nascere uno sportello dedicato alle associazioni fioranesi.

Il nostro lavoro, tuttavia, non si ferma e vede già numerosi cantieri e progettazioni in pieno svolgimento.

Abbiamo finalmente sbloccato l’accordo urbanistico di Corte Corsini. Gli alloggi che verranno realizzati, di cui una parte consistente destinata all’Edilizia Residenziale Sociale (E.R.S.), saranno assegnati principalmente alle giovani famiglie; in più, il soggetto ha a carico le opere di urbanizzazione che da tempo la comunità spezzanese aspetta tra Piazza Falcone e Borsellino e Via Fratelli Cervi.

Abbiamo ottenuto un finanziamento statale di oltre due milioni di euro per la realizzazione della palestra nel nuovo polo scolastico di Spezzano. I fondi per l’inizio dei lavori sono già stati messi a Bilancio per veder partire l’opera entro questo mandato.

Abbiamo riqualificato il Parco XXV Aprile – con il campo da pallacanestro e il nuovo campo da calcetto – e abbiamo già in programma gli interventi per i parchi De André, Di Vittorio e l’area verde a fianco del Centro Sportivo Menotti. Dal lato viabilità, mentre procedono gli asfalti su Via Ghiarola Nuova e Via Ghiarola Vecchia, abbiamo avviato la progettazione delle due grandi dorsali ciclabili che collegheranno la città.

Abbiamo rivitalizzato il centro storico grazie al grande successo del Maggio Fioranese e alle prime edizioni del festival culturale “Essenziale / Presente”. Tutto questo mantenendo elevato il recupero dell’evasione fiscale: raccogliamo circa 900mila euro all’anno, cifra interamente redistribuita attraverso i servizi comunali a sostegno della cittadinanza.

Le cose da fare sono tante. E noi siamo assolutamente determinati a proseguire con il massimo dell’impegno, della trasparenza e dell’ascolto ai cittadini. Continueremo a lavorare così, uniti, un fatto alla volta. Per Fiorano.