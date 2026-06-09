A scuola di sostenibilità con il CIEA di Bibbiano

Con la conclusione dell’anno scolastico si chiude anche il programma di educazione ambientale e alla sostenibilità realizzato dal CIEA – Centro di Informazione e Educazione Ambientale del Comune di Bibbiano, in collaborazione con l’Istituto comprensivo di Montecchio.

Il CIEA fa parte del CEAS Intercomunale “Rete reggiana”, Centro INFEAS riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna, e opera per promuovere conoscenza, consapevolezza e partecipazione sui temi dell’ambiente e della sostenibilità.

Nel corso dell’anno scolastico sono state realizzate complessivamente circa 100 ore di attività, che hanno coinvolto 23 classi della Scuola Primaria “Neria Secchi” e della Scuola Secondaria di primo grado “Dante Alighieri”, per un totale di circa 500 studenti e studentesse.

Le proposte hanno alternato incontri in aula, laboratori, attività all’aperto e uscite sul territorio. Alla Scuola Primaria i percorsi hanno riguardato la conoscenza degli alberi e della biodiversità, l’esplorazione dell’ambiente naturale e la scoperta del suolo e degli organismi che lo abitano. Nella Scuola Secondaria le attività si sono concentrate sulla prevenzione della diffusione della zanzara tigre, sul ruolo degli alberi negli ambienti urbani e sul rapporto tra ambiente, salute, movimento e conoscenza del territorio.

«Il bilancio delle attività è molto positivo – dichiara Fabio Guglielmi, Assessore all’Ambiente e alla Sostenibilità del Comune di Bibbiano – Abbiamo cercato di proporre percorsi capaci di unire conoscenza, esperienza diretta, movimento e scoperta del territorio. Vorremmo che il CIEA fosse uno strumento capace non solo di informare, ma anche di coinvolgere e trasformare l’attenzione per l’ambiente in comportamenti e azioni concrete».

«Un ringraziamento particolare va alle insegnanti e agli insegnanti che hanno accompagnato e sostenuto le attività e, naturalmente, ad alunni ed alunne che hanno partecipato con curiosità e interesse. Il confronto con la scuola sarà ora importante per valutare i percorsi realizzati e raccogliere indicazioni utili alla programmazione del prossimo anno» sottolinea Stefano Marazzi, Sindaco di Bibbiano.

L’attività del CIEA non si limita ai percorsi scolastici. Nel mese di aprile, in occasione della Festa di Primavera, il Centro ha organizzato il Mercatino del riuso dei bambini e delle bambine, offrendo alle famiglie un’occasione concreta per promuovere il riutilizzo degli oggetti, la riduzione degli sprechi e un consumo più consapevole.

Il CIEA realizza inoltre attività rivolte alla cittadinanza adulta e collabora con i volontari civici nella promozione delle giornate “Ripuliamo Bibbiano”, dedicate alla raccolta dei rifiuti abbandonati lungo le strade, nei parchi e negli altri spazi pubblici del territorio comunale.

Il CIEA – Centro di Informazione e Educazione Ambientale del Comune di Bibbiano è gestito da Ecosapiens, servizio della cooperativa sociale L’Ovile.