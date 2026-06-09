A Praticello di Gattatico si riaccende Piazza Cervi

Rendere la piazza centrale un luogo vivo, dinamico e accogliente, unendo l’intrattenimento culturale alla valorizzazione del commercio di prossimità. Con questo obiettivo l’Amministrazione Comunale di Gattatico ha promosso un’importante iniziativa di collaborazione con le attività economiche del territorio, in occasione dello spettacolo in programma per mercoledì 10 giugno in Piazza Cervi a Praticello.

L’evento principale della serata sarà la Corrida, il celebre spettacolo dilettantistico curato dall’Associazione Culturale “Amici della Musica” APS, che a partire dalle ore 21:00 vedrà salire sul palco musicisti, cantanti, attori e rumoristi per una sfida all’insegna dell’ironia. Ad arricchire l’appuntamento sarà la partecipazione straordinaria del noto comico reggiano Antonio Guidetti.

Vista la rilevanza dell’evento, il Comune di Gattatico ha voluto coinvolgere direttamente i pubblici esercizi della zona, invitandoli a essere parte attiva della manifestazione. I bar, i ristoranti e le pizzerie di Piazza Cervi hanno risposto con entusiasmo, coordinandosi per dare vita – a partire dalle ore 19:00 – al “Food and Drink Tour”.

L’obiettivo dell’Amministrazione è attirare il maggior numero possibile di persone nel cuore del paese fin dalle prime ore della sera, offrendo ai cittadini un’esperienza completa. Per l’occasione, i locali aderenti proporranno menù particolari e aperitivi pensati specificamente per l’evento, studiati per garantire un servizio rapido che permetta di cenare in compagnia e di raggiungere comodamente l’area dello spettacolo prima

L’appuntamento è per mercoledì 10 giugno in Piazza Cervi a Praticello di Gattatico. Il percorso gastronomico prenderà il via alle ore 19:00, mentre i riflettori sullo spettacolo si accenderanno alle ore 21:00. L’ingresso all’area spettacoli è gratuito.