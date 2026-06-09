A Castelfranco Emilia una settimana ricca di eventi

È una delle settimane più ricche dell’estate e consegna, nei fatti, il significato intero del cartellone di eventi estivi: dal 6 al 14 giugno Castelfranco Emilia e le sue frazioni non si fermano mai, con un appuntamento diverso ogni giorno tra mercati vintage, festival, teatro nel bosco, natura, musica e cultura. Al centro di tutto, appunto, la Notte Vintage con Rondine Market a Piumazzo e lo Slide Festival al Parco Ca’ Ranuzza, due degli eventi più attesi della stagione. Domani, mercoledì 10 giugno, dalle ore 18.30, via dei Mille a Piumazzo si anima con la Notte Vintage: oltre 60 espositori di vintage, artigianato e new brand, negozi aperti, musica, cibo e intrattenimento. Da giovedì 11 alla domenica 14 giugno, invece, il Parco Ca’ Ranuzza ospita lo Slide Festival: quattro serate consecutive, dalle ore 18.00, con food truck, mercatini, musica live, DJ set e tornei sportivi.

Intorno a questi due eventi si costruisce una settimana fitta. Mercoledì 10, in contemporanea con la Notte Vintage, alle ore 21.00 in Piazza Garibaldi le Parrocchie della Zona Pastorale portano il Cinetour sotto le Stelle con la proiezione di Dragon Trainer per bambini e famiglie. Giovedì 11, doppio appuntamento per i più piccoli: alle 18.30 al Parco Ca’ Ranuzza il laboratorio di musica circolare Un parco di tamburi in movimento a cura di Allargate il cerchio APS, e alle 20.30 al Parco Elva Roncarati di Piumazzo le Letture sotto le Stelle per bambini dai 3 ai 6 anni.

Venerdì 12 giugno alle ore 18.00, visita guidata all’Oasi Faunistica di Manzolino con la Guida Ambientale Mirko Monari. Sabato 13 alle ore 10.00, passeggiata naturalistica Guardando in Alto con partenza da Piazza della Vittoria; alle 16.30 al Museo Civico, Caccia al tesoro in museo per bambini dai 7 agli 11 anni; dalle ore 17.00 al Bosco Albergati, Crepuscolo in Bosco con spettacoli teatrali interattivi, visite guidate a bordo del trenino, aperitivo, cena e DJ set a cura de La Città degli Alberi replica anche domenica 14. Domenica 14 giugno si terrà il Mercato Settimanale Straordinario in Corso Martiri dalle ore 8.00 e con Estate in Acetaia all’Acetaia Comunale dalle 16.00 alle 18.00, con visite guidate alle 16.15 e alle 17.15 e degustazione dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP a cura dei maestri assaggiatori della Consorteria di Spilamberto.

«È una settimana che racconta bene lo spirito di questa estate – commenta l’assessora alla Cultura Silvia Cantoni – perché unisce frazioni e centro, giovani e adulti. La Notte Vintage riporta a Piumazzo una formula che funziona, con sessanta espositori e i negozi aperti, un sostegno al mercato locale. Lo Slide Festival al Parco Ca’ Ranuzza è ormai un appuntamento fisso per tutti, specie per i più giovani. E poi c’è tutto il resto: ogni evento è diverso dall’altro, ogni evento parla a qualcuno. È questa varietà che mi piace di più del nostro programma estivo».