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Il commento del Sindaco Massari in merito all’annullamento del festival alla RCF Arena

Reggio Emilia
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Così Marco Massari, Sindaco di Reggio Emilia:

“Non possiamo che prendere atto della scelta degli organizzatori, ribadendo il rammarico per l’annullamento dell’intero festival che avrebbe dovuto tenersi alla RCF Arena. Ribadiamo anche la volontà di convocare un tavolo con i principali attori istituzionali e i gestori dell’arena per conoscere i programmi futuri che riguardano uno spazio in cui continuiamo a credere. Occorreranno cambiamenti e maggiori sinergie per superare errori e difficoltà registrati in questa fase”.

 

















Redazione 1

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