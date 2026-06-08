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Basso “Pensiero critico e competenze soft per affrontare le sfide del futuro”

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Tempo di lettura Less than 1 min.
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