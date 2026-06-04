Il Comando Provinciale Carabinieri di Modena ospita le celebrazioni dell’anniversario della Benemerita

Domani, alle ore 18.00, il Comando Provinciale Carabinieri di Modena ospiterà le celebrazioni dell’anniversario della Benemerita, una cerimonia fortemente sentita che vedrà la partecipazione delle Autorità civili e militari di Modena e provincia, di rappresentanze militari in forza ai vari reparti, dei rispettivi familiari e del personale dell’Arma in congedo.

La significativa ricorrenza ricade il 5 giugno, data in cui nel 1920 la Bandiera dell’Arma fu insignita della prima Medaglia d’Oro al Valor Militare, per la partecipazione dei Carabinieri alla Prima Guerra Mondiale.

Sarà schierata una compagnia di formazione costituita da un plotone in Grande Uniforme Speciale dei Carabinieri in servizio presso le dipendenti Stazioni Carabinieri, un plotone costituito da una rappresentanza di comandanti delle Stazioni e di sottufficiali della provincia modenese, un plotone di specialità formato da Carabinieri generalmente impiegati nel controllo del territorio, Carabinieri Sciatori, Carabinieri in uniforme da ordine pubblico, nonché Carabinieri Forestali in uniforme operativa e una rappresentanza degli Allievi Ufficiali Carabinieri dell’Accademia Militare di Modena.

Presenti anche i Gonfaloni della Città di Modena e del Comune di Carpi, le rappresentanze dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo, dell’Associazione Combattentistica d’Arma e delle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra i Militari.

Dopo la resa degli onori al Comandante Provinciale dei Carabinieri di Modena, sarà suonato l’Inno Nazionale e poi sarà data lettura del messaggio del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, e dell’Ordine del Giorno del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo.

Quindi l’intervento del Comandante Provinciale, Colonnello Lorenzo Ceccarelli, al quale spetterà il compito di tracciare il bilancio dell’attività istituzionale, al termine del quale seguiranno le consegne delle attestazioni di merito per alcuni dei risultati operativi ritenuti più significativi conseguiti dai militari dell’Arma nel corso dell’anno e delle borse di studio dell’Associazione Futuro ad alcuni studenti che hanno concluso il percorso di studi, distinguendosi per rendimento e merito.

Poco prima della cerimonia, il Comandante Provinciale dei Carabinieri e la Prefetta di Modena, Dottoressa Fabrizia Triolo, deporranno una composizione floreale alla Lapide posta all’ingresso della caserma sede della Stazione Carabinieri di Modena Viale Tassoni, a ricordo del sacrificio del Carabinieri Emanuele Messineo, Medaglia d’Oro al Valore Militare alla memoria, e di tutti i militari dell’Arma caduti nell’adempimento del dovere, che sono e saranno sempre vivi nei nostri cuoi e nella storia del Paese, poiché simbolo indelebile di preziosi valori, quali l’amore verso il prossimo, il senso del dovere e l’abnegazione spinta sino all’estremo sacrificio.