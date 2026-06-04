Emil Banca apre le porte alla prevenzione

È per colmare questo divario, e per promuovere la cultura della nutrizione come strategia di prevenzione, che martedì 9 giugno Emil Banca e la mutua multi-settore EMI, assieme a Lionhealth Società Benefit (startup innovativa che sviluppa alimenti a fini medici speciali per patologie croniche severe), organizzano la giornata di informazione scientifica: “Il modello Emilia-Romagna nella lotta alla malnutrizione nelle malattie croniche intestinali”:

Alle 9.30, nella sede della Bcc emiliana, in via Trattati Comunitari 19, a Bologna, la mattinata sarà aperta dai saluti istituzionali del presidente di Emil Banca, Gian Luca Galletti, di Luca Baldino (Direttore Generale dell’AOU Policlinico di Modena), e, in video, dal direttore dell’AUSL di Modena, Mattia Altini.

A partire dalle 10.30, moderati dalla Direttrice Editoriale di Innovation in Life science, Simona Regina, si alterneranno i principali esperti regionali del settore. Enzo Spisni, professore associato all’Università di Bologna, aprirà i lavori sulla nutrizione come strategia di prevenzione, seguito da Giuseppe Benati (Direttore del Dipartimento Cure Primarie di Forlì-Cesena) che parlerà del ruolo clinico della nutrizione nelle cronicità. Il cuore scientifico della mattinata sarà la sessione dedicata alle IBD, affidata a Paolo Gionchetti dell’IRCCS Policlinico di Sant’Orsola e ad Angela Bertani del Policlinico di Modena. Salvo Leone, Direttore Generale di AMICI Italia e Presidente EFCCA, presenterà i dati di una survey su oltre tremila pazienti: il 74,7% non ha mai ricevuto una valutazione nutrizionale professionale e quasi uno su dieci si trova in condizione di rischio malnutrizione acuto. A chiudere la mattinata, Elena Paola Lanati (Lionhealth Società Benefit) e Antonella Grassigli (Doorway) racconteranno l’impegno delle imprese per la nutrizione clinica nell’ecosistema regionale.

Nel pomeriggio (dalle 13 alle 18 prenderà) il via lo screening nutrizionale individuale, riservato ai soci della mutua EMI Ets, disponibile fino a esaurimento dei posti e solo su prenotazione. Le valutazioni saranno condotte dalle biologhe nutrizioniste Irene Bellocchio e Veronica Imbesi, Coordinatrice del Master di II Livello “Alimentazione ed Educazione alla Salute” dell’Università di Bologna.

“Una banca cooperativa non è solo il posto dove si custodisce il denaro: è il luogo dove si custodisce la comunità. Aprire la nostra sede a una giornata di prevenzione nutrizionale per chi convive ogni giorno con una malattia cronica è esattamente ciò che intendiamo quando parliamo di banca con il cuore nel territorio”, ha dichiarato Gian Luca Galletti, Presidente di Emil Banca, che ha aggiunto: “E non ci limitiamo a parlarne: agli associati alla nostra mutua EMI, lo strumento che da quest’anno sta ridisegnando il rapporto tra la nostra cooperativa, i soci e i clienti, offriamo la possibilità di effettuare gratuitamente uno screening che per molte persone può essere davvero decisivo”.

“Siamo convinti che il percorso di cura del paziente malnutrito debba partire dalla diagnosi precoce e arrivare fino al trattamento con prodotti innovativi. Condividere questo percorso con Emil Banca, che ha creduto nel progetto e mette a disposizione spazi e reti, significa moltiplicare l’impatto di ciò che facciamo come Società Benefit.”, ha commentato Elena Paola Lanati, CEO & Founder Lionhealth Società Benefit.