Sassuolo piange la morte di Giulietta Cerino

“Un punto di riferimento per la città da sempre, da quando ha rilevato il negozio Alexandra in piazza Garibaldi, sei anni fa, anche motore e supporto delle iniziative in centro”.

Con queste parole il Sindaco di Sassuolo Matteo Mesini e l’Assessore al Commercio Federico Ferrari ricordano Giulietta Cerino scomparsa a 59 anni al termine di una lunga malattia.

“Ci stringiamo con affetto al marito Adriano, ai figli Leonardo e Alice, e a tutta la sua grande famiglia- aggiungono Sindaco e Assessore – Giulietta è stata un esempio di dedizione, capace di portare passione e sorriso nel nostro centro storico. A nome dell’Amministrazione Comunale e dell’intera città di Sassuolo, porgiamo le più sentite condoglianze a chi oggi piange la perdita di una donna, mamma e commerciante straordinaria”.

Le esequie si svolgeranno domani, sabato 30 maggio, a partire dalle 10 nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Neumann.

“La scomparsa di Giulietta Cerino – dichiara la Presidente di Sassuololtre Federica Casoni – rappresenta una grave perdita per l’intera nostra comunità professionale. Ne ricordiamo con stima la dedizione, l’alto profilo umano e l’esemplare passione profusa nel valorizzare il commercio locale. A nome dell’Associazione e di tutti i colleghi di Sassuolo, formuliamo le più sentite e deferenti condoglianze al consorte Adriano Dal Pozzo, ai figli Leonardo e Alice, e a tutti i membri della famiglia”.