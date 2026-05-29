La Polizia di Stato arresta due uomini per furti ai danni dei viaggiatori nella Stazione Centrale di Bologna

L’attività di prevenzione e repressione dei reati condotta dalla Polizia di Stato in servizio presso lo scalo ferroviario di Bologna Centrale rappresenta un importante presidio di sicurezza per i numerosi viaggiatori che quotidianamente affollano i treni e le aree interne dello scalo. L’attenzione sempre alta del personale della Polizia Ferroviaria di Bologna ha portato, nel corso dell’ultima settimana, all’arresto di due soggetti responsabili di altrettanti furti ai danni di viaggiatori in attesa all’interno della Stazione.

Il primo arresto risale alla settimana scorsa, quando una pattuglia della Squadra di Polizia Giudiziaria della Polfer, insospettita dall’atteggiamento ambiguo di un uomo nella hall dell’Alta Velocità, ha deciso di seguirne i movimenti fino all’esterno dello scalo, sorprendendolo mentre tentava di disfarsi di uno zaino nei pressi di un cassonetto in via Di Vincenzo. A seguito di controllo e di alcuni accertamenti, i poliziotti sono riusciti a risalire al proprietario dello zaino, un passeggero che aveva subito il furto a bordo di un treno Alta Velocità diretto a Salerno. Al momento del controllo, il fermato – un cittadino francese di 36 anni senza fissa dimora – ha opposto violenta resistenza aggredendo gli operatori, che fortunatamente non hanno riportato lesioni. L’uomo, arrestato per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, è stato sottoposto, all’esito dell’udienza, alla misura cautelare del divieto di dimora presso tutte le stazioni ferroviarie italiane e all’obbligo di presentazione al Commissariato di Ventimiglia.

Il secondo arresto è stato effettuato nella mattinata del 22 maggio scorso quando un uomo di 52 anni, cittadino tunisino, irregolare sul territorio nazionale, senza fissa dimora, ha sottratto la borsa ad una viaggiatrice all’interno di un esercizio commerciale della stazione, approfittando di un momento di distrazione della donna che era intenta a consumare la colazione, seduta ad un tavolino di un bar. Appena la donna poggiava la borsa sul tavolo, l’uomo con un gesto repentino se ne impossessava, dandosi alla fuga. Grazie all’immediata segnalazione e al tempestivo intervento di una pattuglia della Polizia Ferroviaria, il responsabile veniva rintracciato a pochi metri dallo scalo ferroviario e l’intera refurtiva composta, tra le altre cose, da circa 2.300 euro in contanti, veniva recuperata e restituita alla legittima proprietaria. Il 52enne è stato arrestato per furto aggravato e all’esito del rito direttissimo nei suoi confronti veniva disposta la custodia cautelare in carcere.