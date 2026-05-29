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Aumentano a Reggio Emilia le imprese giovanili attive

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Nei primi tre mesi del 2026, l’imprenditoria giovanile nella provincia di Reggio Emilia ha mostrato una solida tenuta, registrando un incremento di 57 unità rispetto all’anno precedente e portando lo stock complessivo a quota 3.591 imprese attive.

Questa crescita, pari all’1,6%, riflette un andamento superiore alla media regionale (+0,6%) e si pone in netta controtendenza rispetto alla flessione nazionale del 2,2%.

Sulla base delle elaborazioni dell’Ufficio Studi e statistica della Camera di commercio dell’Emilia su dati Infocamere, l’incidenza delle aziende under 35 sul tessuto economico reggiano si attesta al 7,7%, il valore più alto dell’area vasta emiliana.

L’identikit settoriale delle 3.591 imprese giovanili operanti in provincia evidenzia una forte presenza nel comparto delle costruzioni, che con 909 unità detiene il primato e incide per il 25,3% sul totale delle imprese giovanili. Segue il settore dei servizi alle imprese con 787 realtà (21,9%) e il commercio con 732 aziende attive (20,4%). Rilevante è anche la presenza nei servizi alla persona con 368 imprese (10,2%), nelle attività di alloggio e ristorazione con 299 unità (8,3%) e nella manifattura con 286 realtà (8,0%). Chiude il comparto primario, che conta 189 imprese, pari al 5,3% del totale giovanile.

Sotto il profilo della forma giuridica, la ditta individuale si conferma la scelta predominante per 2.904 giovani imprenditori, con un peso dell’80,9% sul totale e una crescita del 2,1% rispetto al primo trimestre 2025. Le società di capitali mostrano anch’esse un segno positivo, aumentando del 2,7% e raggiungendo quota 561 unità. Al contrario, le società di persone subiscono una contrazione del 16,0%, scendendo a 105 realtà.

L’indagine camerale analizza inoltre il grado di partecipazione giovanile nelle compagini societarie. La presenza esclusiva di under 35 caratterizza la quasi totalità delle imprese analizzate, coprendo il 91,5% delle realtà giovanili. Ai livelli di partecipazione forte e maggioritaria rimangono rispettivamente quote del 6,2% e del 2,3%.

In merito alla distribuzione territoriale, sul Comune di Reggio Emilia si concentra la quota principale di giovani imprenditori, con 1.460 unità che rappresentano l’8,2% del totale delle aziende attive localmente.

Nel resto della provincia, la maggiore incidenza d’imprese under 35 si riscontra nei Comuni di Campegine e Reggiolo, entrambi con il 9,7%. Seguono con valori elevati Sant’Ilario d’Enza (8,9%), Montecchio Emilia (8,9%), Fabbrico (8,3%) e Albinea (8,2%), a testimonianza di una presenza giovanile diffusa in modo capillare su tutto il territorio provinciale.

















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