Il Comandante interregionale dell’Italia centro-settentrionale in visita alle Fiamme Gialle bolognesi

Il 25 e il 26 maggio, il Generale di Corpo d’Armata Bruno Bartoloni si è recato in visita ai reparti della Guardia di Finanza di Bologna, a pochi giorni dall’assunzione dell’incarico di Comandante Interregionale per le Regioni Toscana, Emilia Romagna e Marche.

L’Ufficiale, accompagnato dal Generale di Divisione Paolo Kalenda – Comandante Regionale Emilia Romagna – ha incontrato S.E. il Prefetto Enrico Ricci, la Presidente della Corte d’Appello Dott.ssa Marilena Rizzo, il Procuratore Generale Dott. Paolo Fortuna, l’Avvocato Generale Dott. Ciro Cascone ed il Procuratore Capo Dott. Paolo Guido.

L’incontro con le Autorità cittadine ha rappresentato un’importante occasione di confronto e di scambio di vedute, svoltosi in un clima di piena collaborazione istituzionale, volto a consolidare ulteriormente i già significativi rapporti di collaborazione esistenti con i Reparti locali del Corpo.

Nel corso della visita, il Gen. C.A. Bruno Bartoloni ha anche incontrato il personale in servizio presso i reparti del capoluogo felsineo, soffermandosi sull’importanza delle funzioni svolte quotidianamente dalla Fiamme Gialle al servizio della collettività.

Nel suo intervento ha richiamato i valori comuni che uniscono tutti i finanzieri, evidenziando la centralità del concetto di “assieme” anche nella prospettiva del passaggio generazionale in atto tra le fila del Corpo.