“Più Pronti più sicuri”, a Reggio Emilia quasi 7000 alunni a lezione di sicurezza sui comportamenti da tenere in caso di eventi catastrofici

Si è concluso nei giorni scorsi con le prove di evacuazione della primaria Marco Polo e dell’istituto Pertini 2 il progetto del servizio di Protezione civile del Comune di Reggio Emilia “Più pronti più Sicuri”. Con l’avvicinarsi della conclusione dell’anno scolastico il bilancio del progetto della Protezione civile sottolinea l’impegno del mondo del volontariato reggiano per rendere i ragazzi e le ragazze delle scuole più consapevoli dei rischi durante gli eventi catastrofici.

Quest’anno sono state coinvolte 38 scuole del territorio, tra primarie e secondarie di primo grado, per un totale di quasi 7.000 giovani. Al termine delle lezioni frontali, in ogni scuola è stata effettuata una prova d’evacuazione collegiale, in collaborazione con i volontari di protezione civile, simulando eventi sismici o incendio.

Nelle esercitazioni sono stati coinvolti complessivamente oltre 300 volontari di molte associazioni di protezione civile del territorio, tra cui l’Associazione nazionale Alpini (Ana), Associazione nazionale Polizia di Stato (Anps), Corpo italiano soccorso Ordine di Malta (Cisom), Guardie giurate ecologiche volontarie (Ggev), Avis, Legambiente e Gruppo volontari Città del Tricolore. Quest’anno, infine, in collaborazione con il gruppo cinofilo i Lupi Cisom, in diverse scuole sono stata effettuate anche prove di ricerca di persone scomparse con l’utilizzo di cani.