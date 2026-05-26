Il sindaco di Correggio, Fabio Testi sull’aggressione di ieri sera

“ Quanto accaduto ieri sera è un episodio grave e inaccettabile, che condanniamo con assoluta fermezza. A nome dell’Amministrazione comunale esprimo piena solidarietà al ragazzo vittima dell’aggressione e alla sua famiglia, con l’augurio che possa superare al più presto le conseguenze fisiche e psicologiche di una violenza tanto vile quanto ingiustificabile.

Desidero inoltre rivolgere un sincero ringraziamento alle Forze dell’Ordine per il lavoro quotidiano di presidio, controllo e tutela del nostro territorio. La loro presenza e la loro attività sono fondamentali per garantire sicurezza, prevenzione e risposta concreta di fronte a episodi che colpiscono tutta la comunità.

Come Amministrazione siamo e saremo sempre dalla parte della legalità, del rispetto delle persone e delle regole della civile convivenza. Gesti di violenza, sopraffazione, minaccia o prevaricazione non possono trovare alcuno spazio nella nostra città e non saranno tollerati. È necessario che su questo punto ci sia un messaggio chiaro, condiviso e senza ambiguità: Correggio è una comunità fondata sul rispetto, sulla responsabilità e sulla tutela dei più fragili.

Continueremo a mettere in campo ogni misura utile per contrastare questi gravi episodi, lavorando insieme alle Forze dell’ordine, alle scuole, alle famiglie, alle associazioni e a tutte le realtà educative del territorio. La sicurezza non si costruisce solo con il controllo, ma anche diffondendo valori positivi: il rispetto degli altri, il senso di appartenenza, la democrazia, la responsabilità individuale e collettiva.

Correggio è e deve continuare a essere un luogo sicuro, aperto e civile, dove chiunque possa riconoscersi in una comunità che respinge la violenza e difende le regole comuni. Questo è l’obiettivo principale del nostro lavoro quotidiano e continueremo a perseguirlo con determinazione”.