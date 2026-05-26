Da oggi la collina di Bologna è “zona 50”

È in vigore da oggi la nuova zona 50 km/h che interessa tutta la zona collinare extraurbana, nel territorio dei Quartieri Porto-Saragozza, Santo Stefano e Savena compreso tra il confine del centro abitato di Bologna e quello del territorio comunale a sud della città, per un totale di circa 82,6 chilometri di strade collinari extraurbane.

Il progetto era stato annunciato a fine 2025, nei mesi scorsi si è proceduto all’adeguamento della segnaletica e ora, con la firma dell’ordinanza, entra formalmente in vigore.

Questo intervento risponde all’obiettivo di migliorare la sicurezza degli utenti della strada che l’Amministrazione comunale persegue su molteplici fronti. Relativamente all’area collinare, l’intervento è stato caldeggiato anche dai residenti tramite numerose segnalazioni e richieste.

Nelle strade extraurbane, secondo il Codice della Strada, vige il limite di velocità 90 km/h salvo diversa segnalazione, ma per le caratteristiche dimensionali e plano-altimetriche della viabilità collinare questo limite risultava palesemente eccessivo.

All’interno di questa zona 50, in alcuni tratti in cui circa 20 sentieri pedonali collinari si immettono sulle carreggiate stradali, la velocità è ulteriormente ridotta a 30 km/h, mediante l’installazione di segnaletica verticale dedicata.

Sono allo studio ulteriori interventi di segnaletica orizzontale e verticale in punti particolarmente critici oggetto di segnalazioni.