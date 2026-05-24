Pellegrino decide il derby emiliano, Parma batte Sassuolo 1-0

PARMA (ITALPRESS) – Il Parma chiude un’ottima stagione con una vittoria nel derby emiliano. Ci pensa un gol di Mateo Pellegrino a siglare l’1-0 decisivo al Tardini contro il Sassuolo, nel match valevole per la trentottesima e ultima giornata di Serie A. I padroni di casa partono subito con il piede sull’acceleratore, andando prima alla conclusione con Nicolussi Caviglia e poi sfiorando il vantaggio al 5′ con un tiro di Pellegrino, che termina di poco sul fondo. Cinque minuti più tardi Valeri tenta la magia con una conclusione al volo, che per poco non centra la porta. La squadra neroverde continua a soffrire le iniziative degli avversari, che al 19′ si rendono pericolosi con un colpo di testa di Valenti. Una volta superata la mezz’ora anche il Sassuolo inizia ad attaccare con più convinzione, tant’è che al 33′ Macchioni sfiora il gol avventandosi sulla respinta corta di Corvi. I ragazzi di Fabio Grosso alzano il ritmo e al 37′ centrano un clamoroso palo con Konè, che non trova la deviazione vincente su assist di Garcia. Al termine dei 2′ di recupero si va a riposo sul parziale di 0-0. In apertura di ripresa Laurientè, dopo un uno-due con Pinamonti, si presenta davanti a Corvi ma spreca tutto calciando male. Nel suo momento migliore, la squadra ospite perde Idzes per problemi fisici: il difensore indonesiano, rientrato proprio oggi in seguito ad un infortunio, viene rilevato da Pedro Felipe. Al 62′ il Parma torna ad impegnare Turati, che compie un grande intervento sul un bel tiro al volo di Nicolussi Caviglia. Nell’ultimo quarto di gara, tra cooling break e sostituzioni, c’è un brusco calo dei ritmi di gioco. L’ingresso di Almqvist, però, riporta brio nei gialloblù: lo svedese, dopo una conclusione insidiosa, disegna un perfetto assist per il colpo di testa vincente di Mateo Pellegrino. L’argentino, dunque, ritrova il gol dopo oltre due mesi mettendo a segno il nono sigillo stagionale. I ducali, senza particolari problemi, amministrano l’1-0 fino al triplice fischio e tornano al successo dopo un mese; terza sconfitta consecutiva, invece, per i neroverdi. In virtù di questo risultato il Parma chiude il campionato salendo a 45 punti, mentre il Sassuolo si ferma a quota 49.

– Foto Image –

(ITALPRESS).