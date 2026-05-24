Maranello Nuoto da record: la migliore edizione di sempre

Riccione ha scritto una pagina storica per il lifesaving modenese. Maranello Nuoto chiude i Campionati Italiani Assoluti Primaverile con il 4° posto nella classifica per società civili (6° nella generale comprensiva dei gruppi militari), il miglior risultato di sempre per il club. Un bottino straordinario, trascinato da un Andrea Dallari in stato di grazia e da una squadra che ha saputo competere ai massimi livelli in ogni categoria.

E risultando il grande protagonista della 3 giorni romagnola. Il 2005 di Maranello si porta a casa quattro titoli italiani in piscina: vince i 100 metri manichino con pinne (44.38), i 200 metri super lifesaver con il tempo di 2’04.43 (nuovo record italiano civile), sotto il precedente limite di 2’05.49 e con il tempo richiesto dalla Federazione per la convocazione ai Mondiali in programma in Sudafrica, i 100 metri misto lifesaver (1’06.70) e argento nei 50 metri pinne con partenza dall’acqua (16.28).

Alla somma di questi risultati, la Federazione Italiana Nuoto ha riconosciuto a Dallari il premio di miglior atleta assoluto per punteggio in piscina. Nella classifica Overall, che comprende anche le prove in mare, Andrea si è piazzato al secondo posto, alle spalle di Diego Ferrari.

Altra protagonista della manifestazione è Nicole Carzacchi, che già al termine della prima giornata di gare stacca il pass per i Campionati Europei di Roma, in programma a fine luglio. La giovane portacolori maranellese vince la finale youth dei 200 super lifesaver (2’27.03) e si qualifica tra le prime nella finale assoluta dei 100 percorso misto (5ª con 1’10.94), centrando i minimi richiesti per la convocazione continentale.

Reduce dai recenti Campionati Italiani Assoluti di nuoto, dove aveva chiuso al quinto posto nei 200 dorso, Riccardo Bartolacelli torna in acqua nel salvamento e dimostra di stare benissimo. Per lui tre finali: 5° nei 100 ostacoli, 5° nei 100 percorso misto, 8° nei 200 ostacoli. Buona anche la sua prova nei 50 trasporto manichino, dove chiude al 4° posto.

La sezione cadette del club risponde presente e riempie la finale Youth dei 200 super lifesaver: Carzacchi si prende l’oro, Arianna Blasi conquista il bronzo (2’31.05) e Sofia Ingrami chiude 7ª (2’34.47). Blasi si ripete poi nella finale youth dei 100 torpedo, dove si piazza 4ª (1’16.92). Tre atlete di Maranello in finale: un segnale chiaro sul futuro del club.

Nella finale Gran Prix Esordienti A, Gloria Gianni si conferma tra le migliori della sua categoria, chiudendo 2ª nella classifica generale. Per lei il successo nei 200 super lifesaver (2’59.52), un argento nei 100 torpedo (1’15.17) e un 6° posto nei 50 trasporto manichino (45.08).

La domenica pomeriggio spazio anche ai Master, che ampliano ulteriormente la presenza di Maranello in gara: la categoria chiude al 2° posto nella classifica di società.

Il bilancio complessivo per il club modenese è di 4° posto tra le società civili, a soli 2 punti dal gradino più basso del podio.

A completare una stagione già ricchissima ci sono state anche due giornate di gare in mare, con Arianna Blasi che conquista la medaglia d’argento nel frangente agli Italiani Youth.

Per le convocazioni ufficiali ai Mondiali in Sudafrica è necessario attendere la comunicazione formale della FIN. I tempi conseguiti da Dallari lasciano però ben sperare ma evitiamo annunci frettolosi e manteniamo basse le aspettative per evitare delusioni.