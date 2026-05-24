Albinea: rintracciati sani e salvi due anziani allontanatisi nel fine settimana

Si sono concluse felicemente, nel giro di poche ore dalla loro attivazione, le ricerche di due anziani che, nel corso dell’ultimo fine settimana, si erano allontanati dalle rispettive residenze nel comune di Albinea. Entrambi gli uomini, che attraversavano un momento di particolare fragilità e disorientamento, sono stati rintracciati e messi in sicurezza grazie al tempestivo coordinamento dei soccorsi.

Il primo allarme è scattato nel pomeriggio di venerdì, quando un uomo di 88 anni si è allontanato a piedi dalla Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) del paese. L’attivazione immediata del piano di ricerca ha permesso di individuare l’anziano dopo alcune ore: l’uomo è stato ritrovato dai Carabinieri di Albinea e personale della protezione civile all’interno del fossato di un campo adiacente. Sebbene presentasse alcune lievi escoriazioni dovute alla caduta, le sue condizioni generali erano buone; è stato immediatamente affidato alle cure dei sanitari del 118, giunti sul posto per gli accertamenti del caso.

Una situazione analoga si è presentata nel pomeriggio di sabato, quando ai Carabinieri di Albinea è stato segnalato l’allontanamento di un secondo pensionato, di 86 anni, dalla sua abitazione sita in centro ad Albinea. Anche in questo caso, la macchina dei soccorsi si è attivata istantaneamente. I Carabinieri della Stazione locale, supportati dai volontari della Protezione Civile, sono riusciti a rintracciare l’uomo nel giro di poche ore, riconducendolo incolume a casa.

La rapidità dell’intervento e la perfetta sinergia tra i Carabinieri di Albinea e il personale della Protezione Civile sono state fondamentali per il lieto fine di entrambe le vicende, scongiurando conseguenze ben più gravi per due dei cittadini vulnerabili.