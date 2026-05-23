Tre denunce per furto di merce al supermercato Coop di Castelnovo Monti

La Polizia Locale Appennino Reggiano ha proceduto a deferire all’Autorità Giudiziaria un cittadino georgiano di 34 anni residente a Reggio Emilia. Le indagini sono scaturite a seguito della querela sporta dal direttore del supermercato Coop di Castelnovo ne’ Monti che si era accorto dell’ammanco di diverse bottiglie di superalcolici di consistente valore. Gli agenti della Locale hanno proceduto quindi a visionare le immagini di videosorveglianza dell’esercizio commerciale.

Grazie al confronto delle immagini delle telecamere con alcuni soggetti noti, gli agenti sono arrivati ad identificare l’uomo, un cittadino georgiano con numerosi precedenti penali e di polizia in materia di furti. La persona è stata così denunciata alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia guidata dal dott. Calogero Paci con l’accusa di furto aggravato.

Il secondo episodio lungo la Strada Statale 63, nel tratto compreso tra i comuni di Castelnovo ne’ Monti e Ventasso, dove un’autovettura condotta da un cittadino residente in Appennino, che procedeva a zig-zag, è stata fermata e sottoposta a controllo da parte degli agenti della Polizia Locale Appennino Reggiano. A bordo del veicolo vi erano cinque persone, tra cui una coppia di giovani, di 24 e 26 anni, residenti in provincia di Milano. Durante le operazioni di controllo, i due hanno mostrato un atteggiamento particolarmente nervoso, tentando di occultare sotto i sedili due zaini. Il comportamento, notato dagli agenti, ha portato a un approfondimento del controllo: all’interno degli zaini sono stati rinvenuti diversi prodotti risultati di proprietà del supermercato Coop di Castelnovo ne’ Monti, tra cui confezioni di carne, birre e altra merce. Le successive attività di accertamento, condotte anche mediante l’analisi dei sistemi di videosorveglianza, hanno consentito di ricostruire la sottrazione illecita della merce. I due soggetti, entrambi con precedenti di polizia, sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia per il reato di furto aggravato in concorso. Il giovane dovrà inoltre rispondere anche del reato di danneggiamento per aver aperto una bottiglia di bevanda, rompendo l’involucro protettivo.