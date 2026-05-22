Tirocini Curriculari: il Prefetto di Reggio Emilia sottoscrive una nuova convenzione con Unimore

Oggi il Prefetto di Reggio Emilia, Dr. Salvatore Angieri e il Direttore del Dipartimento della Facoltà di Giurisprudenza di Unimore, Dr.ssa Giovanna Lauro De Fazio, hanno sottoscritto una nuova convezione al fine di garantire la regolare prosecuzione e attivazione dei tirocini curriculari, già sperimentati con successo nella nostra provincia.

L’iniziativa, che si inserisce in un’ottica di collaborazione e qualificazione dell’Ateneo, ha quale fine quello di agevolare le scelte professionali degli studenti, mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi che rappresentano una fase fondamentale per i giovani, che sono il futuro del nostro Paese.

L’esigenza di prevedere tale forma di collaborazione, come ha precisato il Prefetto, ha lo scopo di consentire ai tirocinanti che saranno affiancati da un tutore responsabile didattico-organizzativo, di far conoscere agli stessi, l’iter dei provvedimenti amministrativi di competenza della Pubblica Amministrazione, che opera nel rispetto della legalità.