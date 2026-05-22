Rcf Arena, il commento del Sindaco di Reggio sul festival previsto in luglio

Così Marco Massari Sindaco di Reggio Emilia:

“Rispetto al festival in programma nel mese di luglio tra la Rcf Arena e il boulevard, è certamente opportuno che stiano emergendo chiarimenti da parte della società organizzatrice.

L’allontanamento del direttore artistico – positivo anche se tardivo – e l’affidamento del festival ad un operatore di livello internazionale costituiscono infatti scelte che conferiscono credibilità all’iniziativa.

Restano alcuni nodi da sciogliere. Primo fra tutti, quello del concerto di Kanye West del 18 luglio per cui si attende un pronunciamento del Governo a seguito dell’interrogazione dell’onorevole Calenda e del successivo ordine del giorno approvato dal consiglio comunale della nostra città.

Confidiamo che ciò avvenga in tempi rapidi e in ogni caso garantiamo, come sempre, la massima collaborazione affinché tutto si svolga nel migliore dei modi, in termini di viabilità e di pubblica sicurezza, creando al contempo il minor disagio possibile per la cittadinanza”.