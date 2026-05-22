“Fibromialgia, affrontiamola insieme”, domenica 24 maggio l’iniziativa alla Casa di Quartiere Katia Bertasi

Domenica 24 maggio nella Casa di Quartiere Katia Bertasi di via Fioravanti 18/3 si terrà l’iniziativa “Fibromialgia, affrontiamola insieme”.

Alle 16.15, dopo i saluti istituzionali della consigliera regionale Simona Lembi. verrà proiettato il cortometraggio “L’armatura invisibile”. A seguire è previsto l’intervento di Barbara Suzzi e Catia Bugli, rispettivamente presidente e vicepresidente dell’associazione di volontariato Comitato Fibromialgici Uniti – Italia.

Alle 17, la giornalista Camilla Ghedini condurrà il talk show “Vero o falso?” falsi miti e realtà della sindrome fibromialgica. Parteciperanno Claudia Cavina, psicologa e psicoterapeuta biosistemica, Lucio Favaro, medico specialista in reumatologia ed esperto in agopuntura, chiroterapia, osteopatia e omotossicologia, Enzo Spisni, professore di Fisiologia della nutrizione dell’Università di Bologna.

Alle 18.30 verrà inaugurata la prima panchina viola di Bologna. Saranno presenti la consigliera Giulia Bernagozzi e il consigliere Gian Marco De Biase.