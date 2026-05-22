Carabinieri recuperano robot rasaerba rubato, una denuncia per ricettazione

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Reggio Emilia hanno recuperato un robot rasaerba rubato, del valore di 1.500 euro, sottratto a un negozio il 19 maggio scorso. Dopo una segnalazione i militari hanno rinvenuto il macchinario in un cortile, identificando un 50enne.

L’uomo ha dichiarato che sconosciuti avevano tentato di vendergli il robot e che poi lo avevano abbandonato sul marciapiede. Nonostante le spiegazioni, l’uomo è stato denunciato per ricettazione alla Procura di Reggio Emilia. Il robot è stato restituito al proprietario, che ha sporto denuncia. Indagini preliminari sono in corso.