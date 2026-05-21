Segaert vince la 12^ tappa, Eulalio resta in rosa

NOVI LIGURE (ITALPRESS) – Alec Segaert vince in solitaria la dodicesima tappa del Giro d’Italia 2026, la Imperia-Novi Ligure di 175 km. Il corridore della Bahrain – Victorious ha anticipato tutti con un’azione personale a 3 km dall’arrivo: secondo posto per Toon Aerts (Lotto Intermarchè), a chiudere il podio di giornata Guillermo Thomas Silva (XDS Astana Team). Come da previsione, la tappa è stata segnata dalle fughe di giornata e dagli attacchi da lontano. Jonas Geens (Alpecin Premier Tech), Jardi Christiaan Van der Lee (Ef Education Easy Post), Juan Pedro Lopez (Movistar Team), Mattia Bais (Polti Visit Malta) e Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber) hanno composto la fuga iniziale, ma le squadre dei velocisti hanno lasciato poco margine di manovra. A 100 km dall’arrivo lo svantaggio si è dimezzato intorno ai 42″, la situazione ha mescolato nuovamente le carte con una nuova fuga composta da Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber), Johan Jacobs (Groupama FDJ United), Jardi Christiaan Van Der Lee (Ef education Easy post), Jonas Geens (Alpecin Premier Tech), Jonas Rutsch (Lotto Intermarche) e Fredrik Dvernes Lavik (Uno X Mobility). Sulle due salite di giornata si è ricucito lo strappo, a 60 km dal traguardo la seconda azione è stata definitivamente annullata. Sulla salita del Bric Berton i velocisti hanno fatto fatica, a vincere è stato dunque Segaert, che ha beffato tutti. Il compagno di squadra Afonso Eulalio rimane in maglia rosa e guadagna altri 6″ da Jonas Vingegaard grazie all’abbuono del chilometro Red Bull. Domani tredicesima tappa, la Alessandria-Verbania di 189 km.

– foto Ipa Agency –

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