Modena: tenta la fuga a piedi tra i condomini e lancia la cocaina sotto un’auto. Arrestato

Nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità, prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Modena e delle articolazioni dipendenti, impegnati quotidianamente nella tutela della sicurezza urbana, nella prevenzione dei reati e nel contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel tardo pomeriggio dello scorso 19 maggio, un efficace intervento effettuato in via Uccelliera ha consentito di arrestare in flagranza di reato un 25enne tunisino, residente a Modena, già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti di polizia.

L’attività è stata svolta in un contesto di ordinario controllo del territorio da parte di un equipaggio della Sezione Radiomobile della Compagnia di Modena che ha notato transitare in via Uccelliera un’autovettura sospetta. All’intimazione dell’alt, il conducente ha arrestato la marcia e, sceso velocemente dal veicolo, ha tentato invano la fuga a piedi all’interno di un cortile condominiale.

Determinante la circostanza che i Carabinieri avessero notato un involucro in cellophane gettato durante la corsa dallo straniero sotto un’autovettura in sosta, prontamente recuperato, al cui interno si trovava occultata cocaina per un peso complessivo netto di circa 80 grammi. La successiva perquisizione personale e del veicolo ha consentito di rinvenire sul sedile una dose di hashish e 130 euro in contanti, sequestrati poiché ritenuti provento dell’attività illecita.

I contestuali accertamenti facevano emergere che l’indagato era peraltro alla guida dell’autovettura, senza essere munito di una patente valida.

Ieri, in sede di giudizio con rito direttissimo, il Giudice del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto, disponendo nei suoi confronti la misura cautelare della sottoposizione agli arresti domiciliari.