Flotilla, l’appello delle amministratrici e degli amministratori della Città metropolitana di Bologna

“Siamo amministratrici e amministratori della Città metropolitana di Bologna.

Alessio Catanzaro del comune di Budrio, Francesco Gilli del comune di Grizzana Morandi e Ilaria Mancosu del comune di Bologna sono tre persone della nostra comunità al momento illegalmente detenute da Israele in completa violazione del diritto internazionale.

Condanniamo le operazioni compiute dal governo di Israele in acque internazionali e condanniamo l’illegale violenza contro le persone sequestrate dalle imbarcazioni della Flotilla che le forze militari di Israele stanno compiendo, incitate da membri del Governo come il ministro Ben-Gvir.

Chiediamo al Governo italiano di dare ancora più forza alla nostra condanna e di agire con ogni strumento per riportare a casa in sicurezza Alessio, Francesco, Ilaria e tutte le persone partite dall’Italia per un’operazione umanitaria che tiene accesa l’attenzione sul Genocidio del popolo palestinese e le violenze perpetrate sul popolo libanese da parte del governo di Israele.

Chiediamo inoltre al Governo italiano l’adozione di sanzioni politiche ed economiche contro Israele che continua a compiere azioni criminali a Gaza, in Cisgiordania, in Libano e che si impegni per chiedere la fine del blocco su Gaza”.