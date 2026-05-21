Farmaceutica, Vella “Innovazione cruciale ma le persone devono restare al centro”

ROMA (ITALPRESS) – I progressi della biomedicina e lo sviluppo di farmaci innovativi stanno cambiando la prevenzione e la storia naturale di numerose malattie, ma la sfida resta trasformare il progresso scientifico in un beneficio realmente accessibile ai pazienti. E’ quanto emerso nel corso del convegno “Il valore dell’innovazione farmaceutica: personale, etico, sociale ed economico”, che si è svolto presso la Sala degli Atti Parlamentari del Senato della Repubblica.

“Negli ultimi venti anni i progressi della biomedicina e lo sviluppo di farmaci innovativi hanno cambiato la prevenzione e la storia naturale di numerose malattie. Lo sviluppo di nuove terapie e la loro disponibilità per il Servizio sanitario nazionale comportano investimenti importanti, ma innovazione senza accesso non è innovazione. La sfida è costruire modelli capaci di mantenere sempre le persone al centro”, ha dichiarato Stefano Vella, professore dell’Università di Roma “Tor Vergata” e coordinatore scientifico del convegno.

Nel corso dell’incontro, che ha riunito istituzioni, comunità scientifica, professionisti sanitari, associazioni di pazienti e industria del settore, è stato sottolineato come l’innovazione non rappresenti solo un progresso scientifico e tecnologico, ma anche un valore personale, etico, sociale ed economico.

Tra i temi affrontati nel dibattito i nuovi farmaci oncologici, le terapie anti-infettive, il ruolo dei vaccini nella prevenzione, l’evoluzione della medicina personalizzata e le strategie per garantire equità nell’accesso alle cure e sostenibilità del Servizio sanitario nazionale.

Dal confronto è emersa la necessità di rafforzare modelli e strumenti in grado di coniugare innovazione, sostenibilità e diritto alla salute, valorizzando il contributo delle istituzioni, della comunità scientifica, delle associazioni dei pazienti e dell’industria per trasformare il progresso scientifico in valore concreto per i cittadini e per il sistema sanitario.

– foto mec/Italpress –

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