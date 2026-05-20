Recapitata alla Sindaca di Castel San Pietro Terme una busta contenente un proiettile: indagini in corso

Nella giornata odierna, presso la sede municipale del Comune di Castel San Pietro Terme, è stata recapitata una busta contenente un proiettile indirizzata alla Sindaca Francesca Marchetti.

L’episodio è stato immediatamente segnalato alle autorità competenti, che hanno avviato gli accertamenti e le attività investigative finalizzate a chiarire la natura del fatto e a individuarne i responsabili. I Carabinieri hanno acquisito la missiva e attivato subito i servizi di vigilanza e tutela per le vittime di minacce. Accertamenti in corso d’intesa con l’Autorità giudiziaria.

La Sindaca esprime ferma condanna per ogni forma di intimidazione o minaccia nei confronti delle istituzioni e degli amministratori pubblici, ribadendo piena fiducia nell’operato delle forze dell’ordine e della magistratura.