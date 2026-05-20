La Cina realizzerà una centrale solare nello spazio

XI’AN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Gli scienziati cinesi hanno compiuto un passo importante verso la costruzione di una centrale solare spaziale, un enorme impianto energetico nello spazio che un giorno potrebbe inviare energia alla Terra o a veicoli spaziali.

Un gruppo di ricerca della Xidian University, nella provincia nord-occidentale cinese dello Shaanxi, ha compiuto progressi significativi nel progetto Sun Chasing, o “Zhuri” in cinese. Il team ha sviluppato un sistema di test a terra per la trasmissione wireless di energia in grado di ricaricare contemporaneamente più obiettivi in movimento.

In recenti test, il sistema ha raggiunto un’efficienza di trasmissione wireless dell’energia del 20,8%, da corrente continua a corrente continua, su una distanza di 100 metri. Ha erogato 1.180 watt di potenza. Il team ha inoltre realizzato un sistema di ricarica wireless per droni. In un test, un drone in volo a 30 chilometri orari è stato in grado di ricevere 143 watt di potenza stabile da una distanza di 30 metri.

Una centrale solare spaziale funziona esattamente come suggerisce il nome: un enorme array di pannelli solari posizionati in orbita. Raccoglierebbe la luce solare nello spazio, dove il sole splende sempre, per poi convertire tale energia in microonde o laser da trasmettere verso la Terra o direttamente a satelliti e veicoli spaziali. Ciò potrebbe risolvere due problematiche significative: fornire energia ininterrotta per le missioni spaziali e alleviare le carenze energetiche sulla Terra.

Nel 2018, il gruppo di ricerca ha avviato la prima fase del progetto “Sun Chasing” per realizzare un sistema di test a terra. Entro giugno 2022, era stato completato il primo sistema al mondo di validazione a terra a catena completa e a sistema integrato per una centrale solare spaziale. Ora il team è passato alla seconda fase. L’obiettivo attuale è risolvere le sfide legate alla generazione di alta potenza nello spazio e alla sua trasmissione efficiente su lunghe distanze.

Secondo Duan Baoyan, esperto della Xidian University e studioso dell’Accademia cinese di ingegneria, le recenti scoperte includono il miglioramento dell’efficienza della raccolta e della conversione dell’energia solare, l’aumento della precisione del controllo del fascio di microonde per ridurre le perdite di energia e la realizzazione di antenne di trasmissione e ricezione più piccole e leggere, un aspetto critico per l’applicazione nello spazio.

Il team ha inoltre risolto il problema di come alimentare contemporaneamente più obiettivi in movimento utilizzando un unico trasmettitore. Ciò significa che, in futuro, una singola centrale spaziale potrebbe potenzialmente fornire elettricità a diversi satelliti o veicoli terrestri allo stesso tempo, ha aggiunto Duan.

Duan ha osservato che c’è ancora molta strada da fare prima che una centrale solare spaziale diventi una realtà commercialmente praticabile. Il prossimo passo, ha affermato, è condurre test in orbita. Duan ha poi dichiarato di sperare di contribuire con la saggezza e le soluzioni cinesi alla trasformazione energetica globale e allo sviluppo sostenibile.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-