Castelnovo Sotto: 54enne arrestato dopo una rapina, uno scippo e un maxi incidente

Una mattinata di caos e violenza ha sconvolto ieri le strade della Bassa Reggiana. Un uomo di 54 anni, già ricercato per rapina, si è reso protagonista di un’incredibile serie di reati. A bordo di una Ford Focus sottratta con la forza ad una cittadina ucraina il giorno precedente a Reggio Emilia, l’uomo ha seminato il panico, suscitando l’intervento di diverse pattuglie dei Carabinieri.

La drammatica sequenza è iniziata a Castelnovo Sotto, in via Marconi. Qui, l’uomo ha aggredito una passante di 39 anni, strappandole la borsa e facendola cadere con violenza, per poi fuggire a tutta velocità. L’allarme immediato ha attivato pattuglie della zona, che hanno intercettato il veicolo nel comune di Poviglio. Nel tentativo di sottrarsi al controllo, il fuggitivo non ha esitato a compiere azioni estremamente pericolose: ha cercato di investire un carabiniere e speronato un’autopattuglia del nucleo radiomobile della Compagnia di Guastalla, proseguendo in direzione di Castelnovo Sotto. La corsa si è conclusa tragicamente in via Curiel, dove l’uomo ha perso il controllo dell’auto. La Ford Focus è andata a collidere violentemente con due veicoli: una Renault Clio guidata da una giovane di 21 anni di Boretto e una Fiat Panda condotta da una donna di 61 anni residente a Castelnovo Sotto. L’impatto ha causato lievi ferite alle due conducenti e ulteriori danni materiali, mentre l’auto del malvivente si è ribaltata più volte prima di fermarsi.

A seguito dello schianto, l’uomo è stato soccorso dai sanitari e trasferito d’urgenza all’Ospedale Civile di Reggio Emilia, dove è tuttora ricoverato sotto stretta sorveglianza, seppur fuori pericolo di vita. I rilievi sull’incidente sono stati effettuati dalla Polizia Locale dell’Unione “Terre di Mezzo”. L’intervento coordinato dei Carabinieri delle stazioni di Sant’Ilario d’Enza e Castelnovo Sotto, insieme al nucleo radiomobile della Compagnia di Guastalla, ha portato all’arresto del 54enne parmense. Le accuse nei suoi confronti comprendono rapina impropria, resistenza a pubblico ufficiale e guida pericolosa.

L’uomo è ora in custodia su disposizione della Procura della Repubblica di Reggio Emilia. Le indagini preliminari proseguono per definire tutti gli aspetti della vicenda e stabilire le modalità del procedimento penale. Con un bilancio complessivo di tre persone ferite e ingenti danni materiali, fortunatamente senza vittime, la vicenda rappresenta un episodio di straordinaria gravità che ha scosso profondamente la comunità locale.